Grecia: ministero Economia valuta azioni per migliorare clima per investitori

- Il ministero dell'Economia della Grecia ha predisposto una bozza con le misure volte a migliorare il quadro della regolamentazione per gli investitori. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", gli interventi sono basati su quattro assi principali: la ristrutturazione e il miglioramento del sostegno finanziario offerto agli investitori, tutelando gli interessi pubblici e aiutando la crescita economica del paese; offerta di capacità aggiuntive per completare i piani di investimenti inclusi nelle precedenti leggi nel settore; creazione di un nuovo regime di sostegno finanziario, tramite l'istituzione di enti finanziari intermedi composti congiuntamente dal settore pubblico e privato; miglioramento del quadro regolatorio per favorire l'attività di impresa.(Gra)