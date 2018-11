Difesa: colonnello Paglia, ringrazio generale Graziano su sostegno a Gruppo sportivo paralimpico

- Il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa e capitano del Gruppo sportivo paralimpico, ha rivolto un ringraziamento al generale Claudio Graziano che nel suo discorso di commiato da capo di Stato maggiore della Difesa, ha dedicato un pensiero speciale a quanti portano con forza e dignità ferite e mutilazioni, sofferte per aver difeso la Patria e ai militari che legati alla propria identità innalzano il Tricolore nel mondo. È quanto si legge in un comunicato. “Lo ringrazio per la sua vicinanza e supporto in tutte le manifestazioni che hanno coinvolto il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Nell'aver voluto ogni volta testimoniare in prima persona la costante presenza delle Forze armate che non hanno abbandonato quegli uomini e donne che hanno subito lesioni o danni permanenti mentre erano in servizio. Nell'aver ascoltato le esigenze dei singoli, cercando di trovare, laddove possibile, idonee soluzioni. Sempre pronto ed attento affinché il personale militare paralimpico non avesse nessun tipo di ulteriori complicazioni. La sua presenza anche attraverso i social è stata sempre molto apprezzata abbattendo quel muro che molto spesso esiste con le Istituzioni. Come un grande Comandante ha saputo tenere unito l'intero comparto Difesa", ha detto Paglia.(Com)