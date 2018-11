Iran-Usa: presidente Rohani, Teheran riuscirà ad “infrangere” le sanzioni imposte da Washington

- L’Iran riuscirà ad “infrangere” le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, intervenendo durante una riunione con i funzionari del ministero dell’Economia e delle Finanze convocata dopo l’entrata in vigore delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, che colpiscono in modo particolare il settore petrolifero iraniano. "Con l'aiuto della popolazione e dell’unità della nostra società faremo capire agli statunitensi che non devono usare il linguaggio della forza, della pressione e delle minacce per parlare alla grande nazione iraniana. Devono essere puniti una volta per tutte", ha detto il presidente iraniano. Rohani ha sottolineato che anche i paesi europei sono contro le politiche sanzionatorie degli Stati Uniti. "Oggi, ciò che gli americani stanno facendo è semplicemente mettere pressione sulle normali”, ha dichiarato Rohani, sottolineando che l’Iran non è l’unico paese ad essere contrario alle politiche degli Stati Uniti, “anche le imprese e i governi europei lo sono”. (segue) (Irt)