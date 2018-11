Iran-Usa: presidente Rohani, Teheran riuscirà ad “infrangere” le sanzioni imposte da Washington (2)

- Rohani ha ammesso di non aver mai visto un’amministrazione senza il rispetto del diritto internazionale come quella del presidente Donald Trump. “Tutte le amministrazioni degli Stati Uniti hanno violato le leggi internazionale, ma "questi attuali funzionari hanno raggiunto il massimo punteggio nelle classifiche dell’illegalità”. Il presidente Rohani ha anche affermato che la Repubblica islamica è impegnata in "una guerra economica" con gli Stati Uniti. "Dobbiamo resistere e combattere, e vincere", ha dichiarato Rohani. "Ritorneremo verso la la crescita economica: nessuno dovrebbe pensare che la tendenza che abbiamo visto negli ultimi mesi possa continuare così. Questa tendenza verrà fermata", ha detto il presidente iraniano. (segue) (Irt)