Iran-Usa: presidente Rohani, Teheran riuscirà ad “infrangere” le sanzioni imposte da Washington (5)

- Gli Stati Uniti hanno scelto di predisporre alcune deroghe ad otto paesi particolarmente dipendenti dal Petrolio. Al momento l’elenco dei paesi non è stato reso noto, ma secondo i media internazionali, alcuni alleati degli Stati Uniti come, India, Giappone, Corea del Sud e Turchia sarebbero tra i paesi che hanno ottenuto tali deroghe. Pompeo ha sottolineato che questi otto paesi hanno "dimostrato significative riduzioni nelle importazioni e nei rapporti di cooperazione con l’Iran”, precisando che due fermeranno completamente le importazioni, mentre altri sei le ridurranno notevolmente. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Unione europea hanno condannato la decisione degli Stati Uniti di ripristinare le sanzioni. “Siamo determinati a proteggere gli operatori economici europei impegnati in affari legittimi con l'Iran, in conformità con la legge dell'Ue e con la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", hanno affermato, nella nota congiunta. (Irt)