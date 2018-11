Povertà: Leonori (PD), impegno Coop contro spreco alimentare esempio da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo spreco alimentare rimane un problema molto sentito nel nostro Paese, tanto che nel 2016 ha portato all’approvazione della Legge Gadda. Coop è impegnata da anni nel donare ciò che resta invenduto negli scaffali e oggi con la presentazione, avvenuta a Palazzo Merulana, della piattaforma online 'CoopNoSpreco' punta a potenziare le sue azioni mettendo in rete i propri punti vendita con le associazioni no profit possibili beneficiarie. La Regione Lazio ha già sottoscritto un protocollo d’intesa nel febbraio scorso e negli ultimi anni è in prima linea in questa battaglia. Proporrò di rafforzare questo impegno introducendo nel nuovo testo sul commercio - in discussione nella Commissione Sviluppo economico - norme che favoriscano ulteriormente progetti e iniziative per il recupero delle eccedenze alimentari” Così in una nota la consigliera regionale dem Marta Leonori. (Com)