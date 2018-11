Municipio XII: Palumbo-Marinone, su derattizzazione Villa Pamphilj da giunta nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo settimane di denunce e richieste, l’amministrazione comunale non ha ancora dato risposte né sui fondi spesi per la potatura e l’abbattimento delle alberature di via dei Quattro venti, né sulla derattizzazione di villa Pamphili". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e il consigliere Pd del municipio XII Lorenzo Marinone, al termine di una seduta di commissione appositamente convocata per avere chiarimenti in merito alle due problematiche del municipio XII."In assenza dei dirigenti e degli assessori comunali competenti in materia di verde urbano – prosegue la nota – la commissione Trasparenza invierà oggi stesso una richiesta ufficiale agli uffici per conoscere nel dettaglio i fondi spesi per la manutenzione degli olmi di via dei Quattro Venti e per sapere quando e se è in programma la derattizzazione di villa Pamphili, visto che i topi sono stati avvistati nell’area giochi frequentata dai bambini e che quindi un intervento bonifica è quanto mai necessario". (Com)