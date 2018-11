Turchia: vicepresidente Oktay, non tolleriamo minacce lungo il confine siriano

- La Turchia non tollererà alcuna minaccia terroristica lungo i 911 chilometri della sua frontiera con la Siria. Lo ha chiarito oggi il vicepresidente Fuat Oktay all’agenzia di stampa “Anadolu”, precisando che le operazioni militari oltre-confine proseguiranno fin quando “non ci saranno più elementi terroristici a minacciare la Turchia”. A questo proposito, resta ferma secondo Oktay l’intenzione di Ankara di espellere completamente le milizie curde delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) dall’area di Manbij, come previsto da un accordo stretto nel giugno scorso con gli Stati Uniti ma la cui applicazione è stata finora rinviata. “La Turchia non tollererà ulteriori ritardi”, ha detto a questo proposito il vice del presidente Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Tua)