Turchia: vicepresidente Oktay, non tolleriamo minacce lungo il confine siriano (2)

- Ankara, a differenza degli Usa, considera lo Ypg un’organizzazione terroristica al pari del Partito curdo dei lavoratori (Pkk), cui la milizia è affiliata. “Un paese deve essere forte a livello economico, militare, politico e sociale per assicurarsi la stabilità”, ha proseguito Oktay. A proposito di economia, il vicepresidente ha dichiarato: “Viviamo in un momento in cui i cambi monetari, il dollaro e le politiche interne vengono usate come armi”. Quanto al caso di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso il 2 ottobre scorso all’interno del consolato saudita a Istanbul, Oktay ha ribadito che le autorità turche sono alla ricerca della persona che ha ordinato il delitto sul proprio territorio e ha assicurato che le indagini sono state condotte in maniera “seria e trasparente”. (Tua)