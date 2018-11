Speciale difesa: Croazia, rappresentanti partito Most, "siamo sensibili a tema immigrazione, ma necessario difendere confini nazionali"

- La Croazia è un paese sensibile ai temi umanitari, ma le autorità di Zagabria devono anche occuparsi della difesa dei confini nazionali. Lo hanno dichiarato il segretario del partito croato Most, Nikola Grmoja, e il membro del partito Nizar Shoukry, di origine siriana, durante una conferenza stampa dedicata al fenomeno migratorio. “Per noi, due sono le questioni essenziali, proteggere i confini nazionali e la sicurezza dei cittadini croati”, ha affermato Shoukry. Il rappresentante di Most ha spiegato di essere in contatto con i migranti “su base quotidiana”, elogiando la polizia croata per la gestione della situazione lungo le frontiere del paese. “Le forze di polizia stanno svolgendo un ottimo lavoro, prevenendo l’attraversamento illegale delle frontiere da parte di migranti provenienti dalla Serbia. Quando i migranti dormono all’aperto, anche la polizia rimane all’aperto”, ha affermato Shoukry, ripreso dall'agenzia "Hina". (Zac)