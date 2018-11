Speciale difesa: Lituania, al via esercitazioni internazionali Iron Wolf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via in Lituania le esercitazioni militari internazionali Iron Wolf, che coinvolgono 3.500 soldati e personale di servizio da 14 paesi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa lituano con un comunicato. Oltre alle unità locali, prenderanno parte alle manovre soldati da Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Norvegia e Lussemburgo, oltre a personale di servizio da Regno Unito, Estonia, Italia, Canada, Slovenia, Ucraina e Stati Uniti, come riferisce il dicastero di Vilnius. Le manovre hanno l’obiettivo di valutare le capacità di movimento delle unità sul territorio, spostandosi non solo in poligoni militari ma anche attraverso abitati e strade aperte al traffico regolare. (Res)