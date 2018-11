Speciale difesa: presidente Mattarella, Giornata Unità nazionale occasione per esprimere riconoscenza a Forze armate

- Nel giorno dell’Unità nazionale, tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle Forze armate. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni in piazza Unità a Trieste per la Giornata dell’Unità nazionale, “che quest’anno coincide con il centenario della conclusione vittoriosa della Grande Guerra”. “La Repubblica celebra qui la vittoria e la conclusione di quella guerra, che sancì il pieno compimento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia, con l’arrivo, a Trieste, dell’Audace della Grecale e con l’ingresso dell’Esercito a Trento”, ha ricordato Mattarella, secondo cui “celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti - tutti i caduti - significa ribadire con forza, tutti insieme, che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione”. La guerra, nelle parole del capo dello Stato, “non produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e benessere ma dolore, miseria e sofferenze, nonché la perdita della primaria rilevanza dell’Europa in ambito internazionale”. “Non lontano da qui, nella terribile petraia del Carso, così come su tutte le zone del fronte, dai monti fino al mare, si scrissero pagine indimenticabili di valore, di coraggio, di sofferenza, di morte e di desolazione. I soldati italiani trovarono, ciascuno a suo modo, dentro di sé, la forza di resistere e di sostenere, con coraggio e dedizione, prove durissime, spesso ben oltre il limite dell’umana sopportazione”, ha ricordato Mattarella. “Desidero citare anche i molti italiani, abitanti delle terre allora irredente, che furono inviati nella lontana Galizia, dove combatterono e tanti perirono con la divisa austroungarica. Desidero richiamare il ricordo di un soldato semplice, Vittorio Calderoni nato in Argentina, nel 1901, da genitori italiani emigrati. A soli 17 anni s’imbarcò per l’Italia, per arruolarsi e combattere nell’Esercito italiano. Morì per le ferite ricevute, a guerra finita”, ha proseguito il presidente. Mattarella ha poi menzionato “una borghese, una donna del popolo, la regina. Desidero ricordarle come rappresentative di tutte le donne italiane che lottarono al fronte o nelle fabbriche, crebbero da sole i propri figli, si prodigarono per cucire abiti, procurare cibo o assistere feriti e moribondi. Le donne, gli anziani, i bambini, i disabili, combatterono un’altra guerra, meno cruenta forse, ma non per questo meno coraggiosa o meno carica di lutti e di sofferenze”. “Nel Giorno dell’Unità Nazionale tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle Forze armate. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, privilegia la pace, la collaborazione internazionale, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze”, ha aggiunto Mattarella. Il capo dello Stato ha infine speso parole per “le nostre Forze armate, parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell’Italia nel mondo. In queste ore tanti nostri militari sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di emergenza nei territori che, nelle nostre montagne, dal Friuli al Veneto al Trentino sono stati colpiti da una devastante ondata di maltempo, come è avvenuto anche in altre regioni”. “Da questa terra che ha vissuto tragedie immani - come quella delle foibe - desidero rivolgere, per concludere, un saluto speciale alle ragazze e ai ragazzi italiani, incoraggiandoli a tenere viva la memoria dei caduti e delle sofferenze della popolazione civile”, ha affermato ancora Mattarella, che ha in conclusione espresso “un grande ringraziamento ai militari e volontari impegnati nei soccorsi, alle popolazioni delle zone colpite la solidarietà, piena e concreta, di tutta l’Italia”. (Res)