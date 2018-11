Speciale difesa: presidente bielorusso Lukashenko, base militare Usa in Polonia ci costringerebbe ad approntare risposta adeguata

- La possibile istituzione di una base militare degli Stati Uniti sul territorio della Polonia potrebbe costringere la Bielorussia e la Russia ad approntare una risposta adeguata. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Il capo dello Stato ha menzionato in particolare la possibilità che le autorità di Minsk costruisca nuove infrastrutture militari sul proprio territorio. “Ho parlato con il ministro degli Esteri polacco (Jacek Czaputowicz), assicurandogli che non abbiamo intenzione di combattere contro di loro, motivo per cui non c’è necessità di costruire nuove basi militari. Se dovessero procedere in questa direzione, noi e la Russia dovremmo rispondere sullo stesso livello”, ha dichiarato Lukashenko. (Res)