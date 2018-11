Speciale difesa: Libia, conferenza Palermo, otto le richieste avanzate dal governo di Tripoli

- Sono 8 le richieste avanzate dal governo di Accordo nazionale libico a quello italiano da inserire nel documento finale della Conferenza di Palermo sulla Libia prevista dal 12 al 13 novembre. Secondo quanto riportano diversi media libici, tra cui “al Marsad” e “Ewan Libya”, nel corso della sua missione a Roma il 26 ottobre scorso, il consigliere politico del governo di Tripoli, al Taher el Sonni, avrebbe consegnato al governo italiano una lista con 8 punti da inserire nel documento finale della Conferenza di Palermo. El Sonni ha anche chiesto di coordinarsi con Roma sulla lista delle personalità da invitare a Palermo. Le richieste avanzate sono: cercare di creare un clima di consenso per uscire dalla crisi politica in Libia invitando varie parti a sedersi e dialogare con l'aiuto della comunità internazionale; sostenere il percorso del dialogo politico e porre fine alla situazione della divisione in Libia; sostenere il programma di riforme economiche e uscire dalla crisi finanziaria che colpisce tutte le istituzioni statali, che a loro volta si riflettono negativamente sul servizio del cittadino libico; chiedere sia alla Camera dei rappresentanti (parlamento di Tobruk) che al Consiglio di Stato (di Tripoli) di rispettare i risultati dell'accordo politico e rispettare i loro impegni stipulati nell'accordo politico senza indugio; chiedere la fine dello stato di divisione nelle istituzioni dello stato e unificarle sotto l'egida del governo di Accordo nazionale come unica autorità sovrana; sostenere il Consiglio di presidenza nell'attuazione delle misure di sicurezza previste nell'accordo politico (firmato nel 2015 in Marocco) e lavorare contro coloro che ne ostacolano l'attuazione; spingere la Camera dei rappresentanti (parlamento) ad accelerare il completamento della legge referendaria e inviarla all'Alta Commissione elettorale; unificazione delle istituzioni militari e di sicurezza nell'ambito di un programma specifico sotto l'egida delle Nazioni Unite. (Lit)