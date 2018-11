Stati Uniti-Iran: Italia tra gli otto paesi soggetti a deroga sanzioni Washington contro Teheran

- Vi è anche l’Italia tra gli otto paesi che riceveranno deroghe dagli Stati Uniti e che potranno importare petrolio dall’Iran per un periodo massimo di sei mesi. Lo ha annunciato oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una conferenza stampa congiunta con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in occasione dell’entrata in vigore delle sanzioni contro l’Iran. Oltre all’Italia potranno importare petrolio dall’Iran anche Cina, India, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia.(Irt)