Yemen: Save the Children, 100 attacchi aerei nel fine settimana a Hodeidah

- Quasi 100 attacchi aerei condotti nel fine settimana a Hodeidah, sulla costa occidentale dello Yemen, hanno bloccato le consegne di aiuti umanitari nel paese. Lo rende noto il personale locale dell'organizzazione internazionale Save the Children, secondo cui l'escalation sta mettendo a rischio "decine di migliaia di bambini sulla linea del fuoco". "Ogni convoglio bloccato al porto o che non riesce a lasciare l'area a causa delle violenze significa un peggioramento della malnutrizione e un numero maggiore di bambini che rischia di morire. I pazienti che sono all'interno delle nostre strutture sanitarie sono terrorizzati dai bombardamenti e corrono per mettersi al sicuro appena sentono che stanno per cominciare, indipendentemente dalle loro condizioni di salute. Sanno che i centri sanitari non sono sicuri e temiamo che le persone bisognose di cure mediche urgenti non si rivolgano agli ospedali per la paura dei bombardamenti", ha affermato Tamer Kirolos, direttore di Save the Children in Yemen. (segue) (Com)