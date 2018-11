Yemen: Save the Children, 100 attacchi aerei nel fine settimana a Hodeidah (2)

- Save the Children sta sollecitando tutte le parti a fermare immediatamente i combattimenti, in modo da non sacrificare altre vite. È necessario consentire il pieno accesso agli aiuti umanitari e alle importazioni commerciali e negoziare con l'inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths senza precondizioni. "Questa ondata di violenza è profondamente preoccupante, alla luce dei piani per ulteriori colloqui di pace che potrebbero essere un passo fondamentale per portare soccorso ai bambini dello Yemen. Sono quattro anni che vivono sotto i bombardamenti e soffrono la fame. Gli attacchi del fine settimana dimostrano che le dichiarazione dei leader mondiali non hanno senso se non sono supportate da azioni concrete. La comunità internazionale deve aumentare la pressione diplomatica e intensificare gli sforzi per arrestare immediatamente l'offensiva e arrivare ad un cessate il fuoco globale", ha concluso il direttore di Save the Children in Yemen. (Com)