Lavoro: sindacati su Gruppo Pozzoni, sciopero e presidio di tutti i lavoratori

- Sciopero e presidio fuori dai cancelli di Eurogravure e Nuove Arti Grafiche. Sindacati e RSU del gruppo non hanno "digerito la formale disdetta di tutti gli accordi di secondo livello, compresi quelli sull'orario di lavoro e organici. Un atto unilaterale da parte dell'azienda che riteniamo inaccettabile e pericoloso". Questo il commento in una nota di FISTEL CISL, SLC CGIL e UILCOM UIL, che hanno indetto già nella giornata di oggi un pacchetto di 4 ore di sciopero nelle ultime ore dei turni. "Domani - prosegue la nota - le turnazioni degli scioperi continueranno e, dalle 10 alle 13, è stato programmato anche un presidio di fronte allo stabilimento di Bergamo, cui sono invitati a partecipare tutti i lavoratori del gruppo che fa capo allo 'stampatore' Pozzoni, oltre 500 persone. È già previsto per il 9 Novembre un incontro di gruppo delle RSU per valutare il proseguo della mobilitazione e le considerazioni complessive sulla situazione aziendale. Da sempre abbiamo manifestato la nostra assoluta contrarietà alla riduzione del costo del lavoro e all'eliminazione della contrattazione di secondo livello così come prospettato dalla direzione aziendale. Non è servito a granché, evidentemente, continuare la discussione con la proprietà". "Le assemblee – dicono Luca Legramanti, Paolo Turani e Bruno Locatelli, rispettivamente segretari di FISTEL CISL, SLC CGIL e UILCOM UIL di Bergamo - hanno dato mandato alle segreterie e alle RSU di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per salvaguardare la contrattazione di secondo livello. Gli stabilimenti inoltre necessitano di urgenti interventi industriali e strutturali per tornare ad essere competitivi. Gli investimenti mancano da troppo tempo nelle due aziende e sono l'unico modo che la nuova proprietà ha a disposizione per un rilancio industriale del polo di Bergamo e Treviglio. Gli oltre 500 dipendenti del gruppo hanno già pagato di tasca propria gli errori e le speculazioni delle precedenti proprietà e vogliono tornare a parlare di lavoro e investimenti".(com)