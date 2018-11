Energia: Grecia, per ministro Stathakis interconnettore elettrico tra Creta e Peloponneso completo entro il 2023

- Il progetto per creare un interconnettore elettrico tra l'isola di Creta e il Peloponneso sarà avviato presto e dovrebbe essere completato entro il 2023. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Energia di Atene, George Stathakis. Parlando nel corso di un evento presso la Camera tecnica greca, come riportato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", Stathakis ha spiegato che gli investimenti nel settore energetico nel paese dovrebbero raggiungere il valore di 32 miliardi di euro nel 2030. Secondo il ministro, la Grecia sarà trasformata in un hub energetico nei Balcani, anche grazie ad una serie di investimenti "su larga scala" come il gasdotto Transadriatico (Tap), che secondo Stathakis dovrebbe essere completato nel 2020, e il gasdotto "verticale" tra la Grecia e la Bulgaria (Igb). (segue) (Gra)