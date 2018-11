Maltempo: Carrara (FI), governo utilizzi fondi reddito cittadinanza per emergenze idrogeologiche

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera, in una nota scrive che "doveva partire subito, ora slitta di ulteriori tre o quattro mesi. I grillini parlano solo di reddito di cittadinanza. Invece di occuparsi delle emergenze drammatiche di questi giorni, il Movimento cinque stelle continua a giocare sulla pelle dei cittadini e degli elettori. I grillini - prosegue il parlamentare - puntano sul reddito di cittadinanza per tentare di mantenere almeno una dello loro promesse elettorali che finora hanno disatteso. Ma con le emergenze idrogeologiche emerse negli ultimi giorni il M5s, da forza di governo, dovrebbe invece occuparsi di risanare e risistemare il territorio, le infrastrutture, le abitazioni e le imprese distrutte utilizzando, diciamo noi, le risorse stanziate per il reddito di cittadinanza. Il M5s continua a disinteressarsi dell'Italia e degli italiani illudendo ogni giorno i suoi elettori con il reddito di assistenza che, tra l'altro, di volta in volta posticipano a data da destinarsi", conclude Carrara.(Com)