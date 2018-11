Sciopero Ama: Baglio (Pd), gestione M5s aziende capitoline è disastrosa

- "La disastrosa gestione M5S delle aziende capitoline è la dimostrazione dell'impreparazione a governare una città complessa come Roma. L'Amministrazione Raggi ha portato i dipendenti Ama allo sciopero oggi, dopo il balletto sui numeri andato avanti per mesi, con un bilancio non approvato, i crediti delle banche in bilico e gli stipendi in forse. Farmacap è sull'orlo della chiusura, anche se l'apprezzamento dei romani per le farmacie comunali è in crescita, come dimostra l'ultima indagine dell'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici di Roma Capitale. Per Roma Metropolitane è in atto un braccio di ferro sulle cifre da riconoscere all'azienda, con il risultato di rendere incerto anche qui il futuro dei lavoratori. La Giunta Raggi dovrebbe dire apertamente alla città che la sua strategia sulle aziende non è il risanamento, ma l'affossamento". Così in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico Valeria Baglio."I fatti dimostrano questo - aggiunge Baglio - E a rischiare sono migliaia di lavoratori e i cittadini, perché queste aziende gestiscono tutte servizi essenziali alla città. Ai fondi per Roma Metropolitane sono collegati gli interventi sull'ampliamento della rete e la sicurezza delle linee di metropolitana; a quelli per Ama l'autonomia e l'efficienza della società dei rifiuti; a quelli per Farmacap la possibilità di avere una rete di farmacie che siano innanzitutto presidi sociali a vantaggio dei cittadini. Da mesi chiediamo chiarimenti alla Sindaca con interrogazioni, consigli straordinari e Commissioni. Ma le risposte non arrivano ed è un pessimo segnale per i lavoratori e i romani, che cominciano anche ad essere stanchi di annunci e di mancanza di trasparenza sull'attività amministrativa di questa Giunta, come ha dimostrato la piazza di dieci giorni fa".(Com)