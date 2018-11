Sciopero Ama: Fd'I, presenti in piazza per esprimere solidarietà a lavoratori azienda

- "Oggi siamo stati presenti all'Assemblea dei lavoratori di Ama per esprimere loro piena solidarietà per la situazione di assoluta incertezza nella quale la contrapposizione interna all'amministrazione grillina li ha trascinati. La mancata approvazione del Bilancio ama unità alla mancanza di un serio piano industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti sta producendo danni molto gravi per ama con ripercussioni pesanti sugli utenti. I 5 Stelle battano un colpo su ama prima che la situazione diventi irrecuperabile oppure spieghino i reali motivi che si nascondono dietro il loro assurdo comportamento". È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, il consigliere capitolino Lavinia Mennuni e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. (Com)