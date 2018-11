Fiera di Roma: Moa Casa, oltre 90mila visitatori alla 44a edizione

- "Si conclude MoaCasa 2018, la mostra di arredo e design organizzata da Moa Società Cooperativa, giunta quest’anno alla sua 44a edizione. Tante le novità viste in mostra, proposte dai più di 250 espositori presenti nei 3 padiglioni della Fiera di Roma, che hanno catturato l’attenzione di oltre 90.000 visitatori, giunti alla manifestazione per scoprire le nuove tendenze del design e del settore arredo. Grande successo ha riscosso l’area dedicata al Natale, novità dell’edizione 2018, con soluzioni regalo e idee decorative per creare in casa l’atmosfera magica delle Feste: tra carillon, splendidi abeti decorati, illuminazioni e tanti colori (tradizionali o innovativi) tanti i suggerimenti per accogliere al meglio il periodo delle festività". Così una nota di Moa Casa."In ogni ambiente della casa, poi - aggiunge - il design diventa più intelligente con arredi che sposano il fascino dell’essenziale, in un perfetto equilibrio di estetica e funzionalità: gli spazi diventano fluidi e i mobili trasformabili, per una casa in movimento in cui sfruttato è il potenziale inespresso di ogni spazio. Espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia, hanno presentato a MoaCasa 2108 prodotti di qualità per tutti i gusti, dal classico al moderno, proposti nelle più variegate soluzioni in termini di stile, sempre alla ricerca di novità per rinnovare l’arredo. Presente anche la migliore espressione dell’artigianato locale con la partecipazione di Camera di Commercio, Unioncamere Lazio e Cna Roma. Non solo design e creatività: a MoaCasa 2018 i visitatori hanno scoperto le novità in materia di incentivi e agevolazioni fiscali grazie alla presenza dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, con informazioni e linee guida su scadenze e adempimenti per usufruire delle agevolazioni, a seguito di interventi in materia di ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e risparmio energetico". "MoaCasa è espressione della tradizione dell’industria e dell’artigianato made in Italy – sottolinea Massimo Prete, presidente di Moa Società Cooperativa – il cui pregio viene valorizzato da un format espositivo progettato con lo specifico intento di far dialogare con intelligenza industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy". (Com)