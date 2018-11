Somalia: si dimette ministro dell’Energia, correrà per presidenza Stato del Sud-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro somalo dell’Energia e le risorse idriche, Abdulaziz Hassan Mohamed, ha rassegnato le dimissioni per poter partecipare alle elezioni regionali dello Stato del Sud-ovest, in programma il prossimo 17 novembre. Lo ha annunciato lo stesso Mohamed nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Baidoa. Le dimissioni del ministro giungono dopo che la commissione elettorale ha avviato le operazioni di registrazione delle candidature, fra le quali figura anche quella del l’ex comandante e fondatore del gruppo jihadista somalo al Shabaab, Mukhtar Robow, noto anche come Abu Mansoor, cui la commissione elettorale ha riconosciuto il diritto di candidarsi in quanto cittadino somalo, nonostante il mese scorso il governo federale lo avesse escluso dalla contesa elettorale poiché considerato ineleggibile in quanto obiettivo di sanzioni internazionali da parte dell’Interpol e del governo degli Stati Uniti. Robow, tra i fondatori di al Shabaab, ha lasciato il gruppo nel 2012 e si è arreso al governo nell'agosto dello scorso anno. In seguito alla sua defezione, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti lo ha rimosso dalla sua lista dei terroristi ricercati e ha revocato la taglia di 5 milioni di dollari per la sua cattura.(Res)