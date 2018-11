Maltempo: Zingaretti, assicurare subito agibilità viaria e messa in sicurezza fossi

- "I Comuni colpiti sono molti. A Terracina il Comune ha già avviato un lavoro di ripristino e di messa in sicurezza. Il decreto che dovrebbe arrivare oggi darà copertura finanziaria a tutti i provvedimenti per la messa in sicurezza del patrimonio sia per Terracina che per tutti quei Comuni che, o all'Agricoltura o direttamente alla Protezione civile, hanno segnalato casi non gravi come quello del corso centrale di Terracina ma che comunque ci sono stati in molti centri". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro con il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio e la Protezione civile per fare il punto sull'emergenza dettata dal maltempo. Il vertice si è tenuto presso la Prefettura di Latina. "La cosa importante - ha aggiunto il governatore - è assicurare il più presto possibile l'agibilità di tutta la parte viaria, la messa in sicurezza dei fossi e dei percorsi d'acqua. Questo rientra nel grande capitolo della somma urgenza e della messa in sicurezza che avrà una copertura dal decreto governativo che arriverà nelle prossime ore e per il quale - ha concluso - stiamo collaborando in piena sintonia con la Protezione civile". (xcol2)