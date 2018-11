Senegal: candidato alla presidenza Diop promette annullamento contratto su forniture idriche con Suez in caso di elezione

- Se sarà eletto presidente del Senegal, il candidato indipendente Mamadou Diop annullerà il contratto firmato dal governo con la compagnia francese Suez per la gestione del servizio di fornitura di acqua al paese. Lo ha dichiarato lo stesso Diop in un'intervista rilasciata al portale locale di informazione "Seneweb", sostenendo che in caso di vittoria anche gli accordi firmati nel settore dello sfruttamento minerario saranno rivisti. "È proprio questo il problema che i nostri governanti hanno con il potere: non si rendono conto che esiste un'alternanza e si irrigidiscono in una logica di conservazione del potere. Il candidato ha espresso la sua volontà di rivedere i contratti firmati dal governo del presidente Macky Sall in un modo da lui giudicato frettoloso e non limpido: "se arriviamo al potere, l'accordo con Suez sarà annullato, quello sulle miniere rivisto. Nessun governo al mondo puo permettersi di firmare accordi cosi fumosi a sei mesi da un'elezione presidenziale. Sono accordi firmati illegalmente", ha aggiunto. (segue) (Res)