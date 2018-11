Senegal: candidato alla presidenza Diop promette annullamento contratto su forniture idriche con Suez in caso di elezione (3)

- L'attribuzione del servizio ad un gruppo internazionale ha scatenato forti critiche al governo e al presidente Macky Sall. In un'intervista rilasciata all’emittente pubblica tedesca “Deutsche Welle”, Sall ha reagito alle accuse, respingendo in particolare quelle di non avere a cuore gli interessi degli investitori suoi connazionali. Il capo dello Stato ha spiegato che intende aprire le porte a compagnie capaci di colmare lacune di produzione locali. “Dobbiamo essere ragionevoli. Ci sono cose che le aziende senegalesi possono fare, come costruire ferrovie, abbiamo compagnie che hanno tutte le competenze necessarie per questo. Non le abbiamo ancora nel settore elettrico, dal momento che stiamo iniziando solo ora, o in quello dell’aviazione: non facciamo aerei. Se ho bisogno di aerei devo comprarli da qualche altra parte. E come in tutti i paesi del mondo, a poco a poco le aziende private hanno sviluppato servizi e manutenzione. Siamo pronti a sostenerle”. (segue) (Res)