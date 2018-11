Senegal: candidato alla presidenza Diop promette annullamento contratto su forniture idriche con Suez in caso di elezione (4)

- Sall ha quindi definito “ridicoli” gli argomenti dei detrattori, che accusano Dakar di aver sfavorito gli investitori senegalesi. “E’ facile nascondersi dietro questo tipo di affermazioni. Il governo ha lanciato un bando di gara internazionale. Ha vinto una società privata internazionale. Ma era un bando di gara aperto: perché i senegalesi non hanno partecipato”? ha detto il capo dello Stato, presente a Berlino al vertice di investimento "Compact with Africa". Sall ha ricordato che la riforma del settore delle acque è iniziata nel 1996, “quando ancora non ero presidente”, sostenendo che dopo vent’anni il Senegal dovrebbe ormai essere in grado di proporre “un’offerta accettabile”. “Dire che diamo tutto alle società straniere è troppo facile: non siamo autosufficienti”, ha continuato, precisando che tuttavia “oltre il 60-70 per cento dei contratti pubblici” parte del Piano di sviluppo senegalese (Pse) “sono stati vinti da società senegalesi”. (Res)