Slovacchia: coalizione non ha deciso se approvare su destituzione presidente del parlamento

- La coalizione di governo slovacca non ha ancora deciso se approvare lo svolgimento, previsto per domani, della riunione straordinaria per discutere la destituzione di Andrej Danko, presidente del parlamento. L'agenzia "Tasr" riferisce che i tre partiti di governo discuteranno domani prima dell'inizio della riunione. La coalizione ritiene che le basi su cui l'opposizione ha chiesto di destituire Danko siano illegittime. L'opposizione ha presentato la proposta la scorsa settimana. La richiesta di rimozione dall'incarico del presidente dell'Assemblea nazionale è stata sottoscritta dalle formazioni Libertà e solidarietà (Sas), Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Sme rodina e da alcuni candidati indipendenti. (segue) (Slb)