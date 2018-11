Decreto Sicurezza-Immigrazione: Lanzi (M5s), adeguato per gestire emergenza

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Gabriele Lanzi, ritiene, in una nota, che il decreto Sicurezza e Immigrazione, da oggi in discussione generale nell’Aula del Senato, "è un provvedimento necessario per rispondere ai tanti italiani che pongono questo problema come prioritario e per mettere alla prova, con mezzi normativi adeguati, la nostra capacità di accoglienza e gestione dei flussi migratori ed evitare che la marginalità sociale divenga terreno di coltura per la criminalità, il fondamentalismo e per il terrorismo". Lanzi poi prosegue: "Su questo tema troppo spesso c'è grande confusione sui numeri dell'emergenza. Spesso sentiamo citare nei talk show il dato che evidenzia il rapporto tra rifugiati e popolazione nazionale, un dato che non rispecchia per niente la realtà che viviamo tutti i giorni nelle nostre città". (segue) (Com)