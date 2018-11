Decreto Sicurezza-Immigrazione: Lanzi (M5s), adeguato per gestire emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Lanzi sottolinea che "La stessa Unhcr che cita i rifugiati residenti in ogni Stato membro dell’Ue, certifica anche il numero delle richieste di asilo presentate: in Italia abbiamo quasi il 20 per cento delle richieste di asilo di tutta Europa, oltre 126.000 lo scorso anno. Poiché di questi solo una piccola parte, meno del 25 per cento, ha diritto all’asilo, ecco evidente come siano realmente decine di migliaia le persone, migranti non regolari, da dover gestire. Introdurre certezza di espulsione e revoca della cittadinanza per coloro che si macchiano di gravi reati - conclude il senatore pentastellato - è una garanzia non solo per gli italiani, ma anche per tutti coloro che sono venuti nel nostro Paese, si sono integrati e condividono il clima di insicurezza che ogni giorno viviamo nelle nostre città". (Com)