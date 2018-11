Milano: giovedì al Teatro Dal Verme in scena I virtuosi italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 novembre, alle ore 20, al Teatro Dal Verme di Milano, nell'ambito della 74esima stagione sinfonica dell'orchestra I pomeriggi musicali, dal titolo "Ritratti d'autore", si terrà il concerto de I virtuosi italiani. L'ensemble guidato dal direttore, nonché Primo Violino, Alberto Martini, andrà in scena anche sabato 10 novembre, alle ore 17.00, in compagnia del pianista Giuseppe Albanese. In programma melodie novecentesche, prima declinate dal solo ensemble con il Concerto per archi di Nino Rota, poi insieme al maestro Albanese per Young Apollo, per pianoforte, quartetto d'archi e orchestra d'archi a firma di Benjamin Britten. Giuseppe Albanese porterà il pubblico poi poco più indietro nel tempo con la sua interpretazione della Malédiction, per pianoforte e archi di Franz Liszt, autore a cui il pianista è molto legato. In chiusura, sarà eseguita la Serenata per archi, in Do maggiore di Pëtr Il'ič Čajkovskij.(Ren)