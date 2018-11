Maltempo: Zingaretti, contro dissesto idrogeologico lotta senza quartiere all'abusivismo

- "Un altro capitolo per me ugualmente importante è l'intervento strutturale di difesa del territorio e di salvaguardia contro il dissesto idrogeologico, che è fatto da lotta senza quartiere all'abusivismo e da interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio sul quale ci sono diversi milioni di euro che vanno sbloccati". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro con il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio e la Protezione civile per fare il punto sull'emergenza dettata dal maltempo. Il vertice si è tenuto presso la Prefettura di Latina. "A mio giudizio - ha aggiunto il governatore - l'unità di missione Italia Sicura era sicuramente e può ridiventare un punto di riferimento per rendere tutto più veloce, perché abbiamo visto la pioggia in due giorni i danni che fa, e quindi aspettare un'opera pubblica per mesi non è auspicabile". (xcol2)