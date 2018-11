Energia: Iraq, nuovo impianto realizzato da italiana Peg grazie a garanzie Sace-Simest e Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla garanzia emessa da Sace-Simest e Intesa Sanpaolo, l’azienda italiana Peg ha ottenuto dalla malese Petronas un’importante commessa da 308 milioni di dollari per la realizzazione di un impianto petrolifero nel sud dell’Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa di Sace-Simest. L’impianto verrà realizzato in partnership con China Petroleum Engineering and Construction Corporation, società di engineering e contracting della compagnia petrolifera del governo cinese. Sace-Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha supportato - insieme al Gruppo Intesa Sanpaolo - la società di ingegneria e contracting Peg, Progetti Europa & Global S.p.A., nell’acquisizione di un’importante commessa a Garraf, nel sud dell’Iraq. Grazie alla garanzia congiunta offerta da Sace-Simest e Intesa Sanpaolo, la società romana si è aggiudicata la realizzazione di un impianto di trattamento di petrolio greggio da realizzare nel campo petrolifero di Garraf, nei pressi di Nassirya, attualmente affidato in gestione a Petronas Carigali Holding Iraq Holding B.V., Gruppo Petronas, leader mondiale nel settore Oil and Gas. (segue) (Irb)