Energia: Iraq, nuovo impianto realizzato da italiana Peg grazie a garanzie Sace-Simest e Intesa Sanpaolo (2)

- “Siamo molto orgogliosi di questa operazione perché è stata finalizzata in partnership con un player globale come China Petroleum Engineering & Construction Corporation. Crediamo che questo sia il risultato ottenuto dalla scommessa fatta nel 2012 di assicurarci una presenza fisica strategica nella regione grazie alla filiale di Dubai e alla branch irachena. È fondamentale, soprattutto in un mercato complesso come quello iracheno, essere vicini alle principali compagnie petrolifere internazionali e al ministero del Petrolio che hanno le loro sedi operative a Baghdad e Bassora”, ha dichiarato il presidente di Peg, Paolo Trocca. (segue) (Irb)