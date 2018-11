Sciopero Ama: Corbucci (Pd), Tmb Salario chiuso per adesione totale

- "Vorrei consigliare alla sindaca Virginia Raggi di cambiare il proprio autore prima di commentare lo sciopero odierno dei lavoratori dell'Ama, la cui adesione è del 70%, con picchi del 100% come all'impianto Tmb del Salario, chiuso appunto per la presenza in Campidoglio di tutti i dipendenti, costretti come i cittadini a convivere con una puzza nauseante. I lavoratori giustamente protestano per l'immobilismo e l'incapacità del M5s di assumere decisioni, chiedendo al contempo scusa alla cittadinanza per i problemi arrecati. Anche questa volta sono cittadini che in larga parte hanno votato il M5s e la Raggi e adesso se ne pentono. Il Partito Democratico di Roma è vicino alla loro battaglia, così come a quella dei cittadini romani, che anche ieri erano in piazza per chiedere la chiusura del Tmb del Salario". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. (Com)