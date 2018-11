Russia-Cina: premier Medvedev, trend positivo in finanziamenti nelle monete nazionali

- É necessario incrementare i finanziamenti reciproci tra Russia e Cina, in modo da indurre sviluppo nel commercio, nelle relazioni economiche e negli investimenti anche nelle valute nazionali. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Dmitrij Medvedev, che oggi ha preso parte in Cina all'inaugurazione della prima Esposizione internazionale delle merci importate. "Questo crea le basi per lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche, degli investimenti, per l'espansione degli accordi reciproci nelle valute nazionali", ha dichiarato il primo ministro russo, secondo quano riferito dall'agenzia di stampa "Tass". "Ritengo giusto aumentare ulteriormente il volume dei prestiti reciproci - in yuan e in rubli - cioè quei prestiti che vanno a progetti di investimento", ha aggiunto il premier. (segue) (Rum)