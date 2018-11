Russia-Cina: premier Medvedev, trend positivo in finanziamenti nelle monete nazionali (2)

- Come osservato dal primo ministro della Federazione Russa, i regolamenti nelle valute nazionali consentono di rafforzare la stabilità delle relazioni economiche internazionali, nonché le relazioni tra Russia e Cina, sullo fondo delle condizioni in cui un certo numero di valute di riserva diventano uno strumento meno affidabile per il commercio internazionale. Medvedev ha aggiunto come le autorità competenti "si stanno muovendo su questa strada": in particolare, la Banca di sviluppo statale della Cina e la russa Vnesheconombank hanno firmato il relativo accordo quadro corrispondente. "Stiamo aumentando il volume degli scambi bilaterali, qui il Centro di esportazione russo svolge il suo ruolo. Aprirà un ufficio di rappresentanza a Shanghai durante il forum", ha dichiarato Medvedev. (segue) (Rum)