Russia-Cina: premier Medvedev, trend positivo in finanziamenti nelle monete nazionali (4)

- A metà settembre il Cremlino aveva ritenuto necessario precisare che non esistevano invece piani concreti per la sostituzione del dollaro dell'economia, l'abbandono totale della valuta statunitense. Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov aveva osservato che questo problema era all'ordine del giorno non solo in Russia, ma anche in altri paesi. "La parte russa non ha ancora dei piani chiari, ma questa è una domanda all'ordine del giorno", aveva dichiarato Peskov.Il portavoce del Cremlino aveva inoltre assicurato che piani per convertire forzatamente in rubli i depositi in dollari, che è stato avanzato dal presidente del Consiglio di amministrazione di Vtb, Andrei Kostin, erano "assenti presso l'amministrazione" presidenziale. Non esiste "da nessun'altra parte", aveva aggiunto il portavoce della presidenza russa. (segue) (Rum)