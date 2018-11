Russia-Cina: premier Medvedev, trend positivo in finanziamenti nelle monete nazionali (5)

- "Il tema della sostituzione del dollaro è discusso attivamente non solo a Mosca, ma in tutto il mondo", ha affermato inoltre Peskov, osservando che "molti paesi, sia in Europa che in Oriente" hanno un "atteggiamento costante e fermo volto a ridurre gradualmente il giro d'affari del dollaro". La Russia e altri paesi reagiscono ad "azioni statunitensi abbastanza imprevedibili" e ad una diminuzione della fiducia nel dollaro, questa la linea comune delle autorità di Mosca. La discussione era stata in precedenza resa pubblica dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio di amministrazione di Vtb, Andrej Kostin, che aveva ventilato l'esistenza di un piano per l'abbandono del dollaro come moneta di riferimento dell'economia russa. In primo luogo, aveva spiegato Kostin, è necessaria una transizione accelerata a transazioni per le esportazioni e importazioni verso altre valute. Secondo passaggio sarebbe il trasferimento delle maggiori partecipazioni russe alla giurisdizione nazionale. In seguito si sarebbe effettuata l'emissione domestica di titoli obbligazionari. (segue) (Rum)