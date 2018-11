Russia-Cina: premier Medvedev, trend positivo in finanziamenti nelle monete nazionali (6)

- Prendendo ad esempio la Cina, partner strategico e paese politicamente vicino alla Russia, le transazioni in moneta statunitense restano ancora prevalenti. "Ci sono ancora una serie di questioni minori", ha detto Kostin osservando che nell'Estremo oriente russo, Vtb Bank conduce il 70 per cento delle transazioni con la Cina in dollari, solo l'8 per cento in Rmb (Renminbi cinese) e il 22 in rubli. "Questo tipo di transazioni - ha aggiunto - dovrebbe essere semplicemente ampliato, per molti aspetti dipende dal desiderio dei nostri esportatori". A fine ottobre la compagnia mineraria russa Alrosa, impegnata nell'estrazione di diamanti, ha annunciato l'intenzione di aumentare il volume delle vendite nelle valute nazionali dei clienti, sottolineando i piani riguardano in particolare la vendita di diamanti via Anversa in euro invece che in dollari e la fornitura regolata nelle valute nazionali di Cina ed India. (Rum)