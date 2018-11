Camera: aunnullata domani audizione amministratore delegato Rai, Salini

- L’ufficio stampa della Camera comunica, in una nota, che non avrà luogo l'audizione dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della Rai, Fabrizio Salini, prevista per domani, martedì 6 novembre 2018, alle ore 19, in commissione Vigilanza Rai. (Com)