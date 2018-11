India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport

- L’India e la Corea del Sud hanno firmato oggi a Nuova Delhi due protocolli d’intesa sulla cooperazione nel turismo e nello sport. I documenti sono stati siglati a Nuova Delhi, per parte coreana dal ministro della Cultura, dello sport e del turismo, Do Jong-hwan, e per parte indiana dal sottosegretario al Turismo Alphons Kannanthanam e dal ministro degli Affari giovanili e dello sport, Rajyavardhan Singh Rathore. Il primo memorandum, ha spiegato il ministro Do in un’intervista pubblicata dal quotidiano “Hindustan Times”, riguarda la cooperazione nel settore turistico e comprende scambi di informazioni, risorse umane ed esperienze tra gli operatori alberghieri e campagne rivolte al pubblico. Il secondo riguarda, invece, lo scambio di allenatori, atleti ed esperti del settore sportivo, nonché di materiali e contributi scientifici; l’antidoping, le discipline paralimpiche, il taekwondo e il kabaddi saranno alcuni degli ambiti della collaborazione. (segue) (Inn)