India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nuova Delhi è giunta anche la first lady sudcoreana Kim Jung-sook, moglie del presidente Moon Jae-in; invitata dal primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato il ministro degli Esteri indiano, Sushma Swaraj; in agenda c’è anche un ricevimento organizzato dalla first lady indiana, Savita Kovind. Domani Kim Jung-sook sarà l’ospite d’onore a un evento organizzato nello Stato dell’Uttar Pradesh in occasione della festa di Diwali, la “festa delle luci”, una delle più importanti in India, celebrata da induisti, buddisti, giainisti e sikh: nell’Uttar Pradesh e nel nord del paese è associata al ritorno del re Rama della città di Ayodhya dopo un lungo esilio. La first lady di Seul presenzierà alla cerimonia inaugurale del monumento della leggendaria principessa Heo Hwang-ok ad Ayodhya. Mercoledì concluderà la sua visita ad Agra, con una sosta al Taj Mahal. (segue) (Inn)