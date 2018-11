India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport (3)

- Il progetto culturale di Ayodhya è oggetto di uno dei nove protocolli d’intesa bilaterali firmati a luglio in occasione della visita in India del presidente sudcoreano Moon. Il vertice tra Moon e Modi si concluse con una “visione condivisa della pace e della prosperità per i popoli dei due paesi”. Nel documento i due leader hanno ribadito la volontà di rafforzare ulteriormente la “partnership strategica speciale”, sulle fondamenta degli storici legami storici e culturali e dei valori della democrazia, del libero mercato, dello Stato di diritto, dell’impegno per la pace e la stabilità della regione. L’India ha riconosciuto nella Corea del Sud “un partner indispensabile nella sua politica Act East”; al tempo stesso l’India è considerata “un pilastro centrale nella New Southern Policy” sudcoreana. Le parti hanno concordato anche di “esplorare partnership trilaterali per lo sviluppo in paesi terzi, cominciando da programmi di costruzione di capacità in Afghanistan”. (segue) (Inn)