India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport (4)

- Popolo, pace, prosperità e futuro sono le parole chiave del documento, a ciascuna delle quali è dedicato un capitolo. Moon e Modi si sono impegnati a celebrare il patrimonio culturale e a promuovere i contatti interpersonali, in particolare tra i giovani con programmi di scambio e borse di studio. Per quanto riguarda l’economia, i due leader hanno evidenziato “le complementarietà tra la rapida crescita economica dell’India e la sua forza lavoro altamente qualificata e l’abilità tecnologica, l’eccellenza manifatturiera e l’esperienza nello sviluppo della Corea del Sud” e la volontà di collaborare in programmi indiani come “Make in India”, “Skill India”, “Digital India”, “Start-up India” e “Smart Cities”. (segue) (Inn)