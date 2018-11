India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport (5)

- Il presidente sudcoreano e il premier indiano hanno espresso la determinazione ad arrivare a una rapida conclusione del negoziato per l’aggiornamento del Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) ed esortato le comunità d’impresa dei due paesi a dare il loro contributo promuovendo joint venture. L’obiettivo per gli scambi commerciali bilaterali è di 50 miliardi di dollari entro il 2030. Tra gli strumenti di cooperazione viene citato il fondo sudcoreano Economic Development Cooperation Fund (Edcf), che ha sostenuto la realizzazione di opere infrastrutturali in India e che potrebbe finanziare altri progetti. Inoltre, le istituzioni scientifiche sono state incoraggiate a collaborare nella ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai campi delle energie rinnovabili, delle scienze dei materiali, della robotica, dell’ingegneria e della medicina. (segue) (Inn)