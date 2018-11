India-Corea del Sud: firmati protocolli d’intesa su turismo e sport (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato concordato, inoltre, di potenziare i meccanismi di dialogo esistenti, come la riunione della Commissione congiunta guidata dai ministri degli Esteri, il dialogo tra viceministri e quello tra i Consigli per la sicurezza nazionale. In questo contesto, la Corea del sud “ha preso atto della visione inclusiva e cooperativa dell’India per la regione Indo-Pacifico”. Moon e Modi hanno condannato il terrorismo “in tutte le sue forme e manifestazioni”, invocando un’azione globale di contrasto. I due leader, infine, hanno accolto positivamente i recenti sviluppi riguardanti la Penisola coreana auspicandone la “completa denuclearizzazione” e una pace duratura. (Inn)