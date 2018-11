Ostia: controlli cc, 5 arresti e 3 denunce

- Nel lungo ponte appena trascorso, i carabinieri di Ostia hanno predisposto mirati servizi per il controllo del territorio che hanno consentito di controllare complessivamente 156 veicoli, identificare 278 persone e segnalare 2 giovani all’Ufficio Territoriale del Governo per uso personale di sostanze stupefacenti.Ad Ostia Antica, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti su richiesta di una donna di 44 anni per allontanarne dalla sua abitazione l’ex marito che, già in passato denunciato per i reiterati atti persecutori posti in essere nei confronti della vittima, si era nuovamente presentato alla sua porta. I Carabinieri, dopo aver identificato l'uomo, hanno deciso di rimanere nelle vicinanze dell’abitazione della donna. L’intuizione dei militari si è rivelata corretta: poco dopo, infatti, l’uomo si è nuovamente presentato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, questa volta brandendo una mazza da baseball. Lo stalker è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.Nel corso di una specifica attività di monitoraggio del territorio, i Carabinieri della Stazione di Casal Palocco e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato due pregiudicati, già sottoposti agli arresti domiciliari, che sono stati trovati a girovagare sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione. Dei due, il primo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto nella caserma del Gruppo Carabinieri di Ostia in attesa dell’udienza di convalida; il secondo, già arrestato per reati inerenti gli stupefacenti, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.Le manette sono scattate anche nei confronti di un 30enne di Ostia Antica, con precedenti, sorpreso a rubare in un ipermercato di Fiumicino. I Carabinieri della locale Stazione lo hanno bloccato dopo che era riuscito ad appropriarsi di numerosi attrezzi da lavoro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale mentre il ladro è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.Ad Acilia, i militari della locale Stazione, su disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro, hanno rintracciato e arrestato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti. Il giovane, che è stato associato al carcere di Rebibbia, dovrà scontare la pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione.Due uomini, di 45 e 26 anni entrambi originari del Camerun, sono stati, invece, denunciati a piede libero per tentata truffa dai militari della Stazione di Vitinia. I due hanno tentato di farsi consegnare la somma di 25.000 euro dal gestore di una tintoria di quel centro in cambio di un “liquido prodigioso” in grado di riprodurre e moltiplicare le banconote. I due truffatori sono stati bloccati e identificati dai Carabinieri. Infine, nella rete dei controlli, svolti congiuntamente ai militari del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Roma, è incappato anche un noto stabilimento balneare di Ostia. All’interno dei locali, i Carabinieri hanno riscontrato l’illecita installazione di un sistema di videosorveglianza e denunciato, dopo averne accertato l’identità, l’amministratore della società responsabile della gestione del sito. (Rer)