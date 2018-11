Varedo: nascondeva nel box di famiglia 50 grammi di shaboo, arrestato pusher italiano

- I carabinieri della compagnia di Desio sapevano che un pusher italiano gestiva dal suo appartamento a Varedo un piccolo di giro di spaccio, ma non si aspettavano di trovargli più di 50 grammi di shaboo. Un fatto insolito perché lo smercio illegale della metanfetamina di origine orientale è quasi esclusivamente controllato dalla criminalità cinese. Alle 22 di domenica sera i militari, guidati dal capitano Mansueto Cosentino, si erano appostati sotto l’abitazione che il 28enne italiano, con piccoli precedenti per droga, condivideva con i genitori. I carabinieri hanno prima fermato un cliente dopo che era uscito dallo stabile e poi lo stesso 28enne a cui hanno trovato addosso 12 grammi di marijuana. È seguita quindi una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare e sequestrare nel box di famiglia dietro ad un armadio 115 grammi di “erba” e un sacchetto contenente 52 grammi di metanfetamine. Il 28enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su di lui i militari stanno svolgendo ulteriori accertamenti per stabilire se fosse lui stesso a spacciare direttamente lo shaboo, che si vende a dosi di 0,1 grammi, o se nascondesse la droga per conto di terzi. Il padre del ragazzo, di 68 anni, che era a conoscenza dell’attività del figlio, è stato denunciato per favoreggiamento. (Rem)